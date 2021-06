Taxi-selskab sender el-taxier til Bornholm for at hjælpe ved Folkemødet

Torsdag 17. juni 2021 kl: 12:55

Af: Redaktionen Det er i år et reduceret antal taxier, der skal bistå de lokale vognmænd på Bornholm med at dække behovet. I et "normalt år" tilføjes øen 15 taxier i de dage, der er folkemøde, men i år er antallet fem, og det er der to årsager til.- At vi i 2021 kun stiller med fem ekstra taxier, hænger naturligvis sammen med, at det er et reduceret arrangement i år med færre deltagere, og hvor en del af aktiviteterne også er digitale. Læg dertil at antallet af taxier på Bornholm er steget, og nu udgør 15 vogne mod kun 11 for cirka et år siden. Behovet for assistance udefra er ganske enkelt noget mindre end tidligere, siger distriktschef og vognmand i Dantaxi, Hendrik Larsen, der selv er til stede med sin taxi under hele begivenheden.De fem vogne, der skal bistå med taxidækningen, er en storvogn og fire Tesla el-taxier. At el-taxier skal være med til at løse opgaven er, ifølge Hendrik Larsen, et bevidst valg fra Dantaxis side.- På samme måde som ved det seneste folkemøde i 2019, vil vi genre være med til at gøre transporten så klimavenlig som mulig ved at demonstrere holdbare løsninger i forhold til, hvad vi kan tilbyde af grøn taxikørsel, siger han og peger på, at selv om antallet af faste taxier på Bornholm som nævnt er øget mærkbart, og at der derudover tilføjes fem ekstra taxier, kan der stadig opstå flaskehalsproblemer:- Vores erfaring fra tidligere år viser, at der kan opstå ventetid ved flyankomst og ved færgeankomst og -afgang. I år er vi tillige udfordret af, at restauranter og udskænkningssteder skal lukke senest midnat på grund afcoronarestriktioner. Jeg håber, at kunderne udviser forståelse for, at disse forhold kan betyde lidt ekstra ventetid på nogle tidspunkter, siger han.Taxi-forstærkningen fra Sjælland ankom onsdag, og vil være tilgængelig for kunderne frem til søndag.