Fransk logistik-koncern bestiller 200 lastbiler med gas-motorer

Onsdag 16. juni 2021 kl: 12:33

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen De 200 gas-lastbiler indgår i Geodis mål om at nå CO2-fri transport i centrene af de 35 største byer i Frankrig - byer med over 150.000 indbyggere.Ved at bruge biogas frem for traditionel naturgas, der er et fossilt brændstof, kan Geodis med gas-lastbilerne nå en CO2-reduktion på op til 95 procent sammenlignet med de nyeste Euro 6-dieselbiler. Dertil kommer en NOx-reduktion på 90 procent og en partikel reduktion på 95 procent.Som en ekstra gevinst er gaslastbilerne også mindre støjende.Iveco har ifølge Geodis knap 60 procent af det franske marked for køretøjer, der kører på alternativer til fossile brændstoffer.