El-lastbiler får flere lyde

Torsdag 27. maj 2021 kl: 13:12

Af: Redaktionen De elektriske lastbillyde er designet til ikke at trænge igennem vægge og mure, så der stadig er mulighed for stille natleverancer.Baggrunden for initiativer hos Volvo Trucks er, at alle nye elektriske køretøjer i EU skal udsende et bestemt lydniveau, når de kører med hastigheder under 20 km/t. Det påkrævede lydniveau afhænger af hastigheden og bliver højere, når hastigheden stiger. Ved den maksimale hastighed på 20 km/t skal lyden være mindst 56 decibel. USA har lignende lovgivning for køretøjer, når de kører 30 km/t eller langsommere. Hvis køretøjets lydniveau er for lavt, skal der tilføjes et eksternt akustisk alarmsystem (AVAS).For at imødekomme de nye krav og samtidig opretholde fordelene ved lavere støjniveauer, der følger med elektriske køretøjer, har Volvo Trucks udviklet et sæt af speciallyde til sine elektriske lastbil-modeller.- Vi bifalder den nye lovgivning. Fra barnsben har vi lært at stole ikke kun på det, vi ser, men også på det, vi hører i trafikken - nogle gange så meget, at vi ikke engang ser os til begge sider, før vi krydser en vej. Med vores nye alarmsystem vil vi hjælpe med at sikre, at fodgængere og cyklister bemærker, når de er tæt på vores elektriske lastbiler, siger Anna Wrige Berling, der er Traffic and Product Safety Director hos Volvo Trucks.Udvalget af lyde er resultatet af forskning og test foretaget af Volvo-koncernens egne akustiske eksperter.- Vi er særlig stolte over at have udviklet speciallyde i høj kvalitet, der er mærkbare nok til at advare folk tæt på lastbilen og alligevel behagelige for chaufføren og andre trafikanter, siger Anna Wrige Berling, som peger på, at elektriske lastbiler stadig vil være meget mere støjsvage end konventionelle lastbiler.- Lydene er designet til ikke at trænge igennem murerne. Vores elektriske lastbiler giver stadig mulighed for stille natleverancer og bidrager til bedre arbejdsforhold for chaufførerne samt et mere støjsvagt og renere miljø, siger Anna Wrige Berling.Fire forskellige lyde Det Volvo-udviklede akustiske alarmsystem til elektriske køretøjer består af fire forskellige lyde, der informerer folk i nærheden om, hvad lastbilen laver: kører fremad, holder i "tomgang", bakker og lignende. Lydene varierer i intensitet baseret på lastbilens hastighed og vil skifte i frekvens under acceleration og deceleration.Den øgede indsats for elektrisk transport Med den nyligt annoncerede start af salget af tre nye ”tunge” elektriske lastbilmodeller - Volvo FH, FM og FMX - har Volvo Trucks nu et modelprogram af seks mellemstore og tunge elektriske lastbiler.