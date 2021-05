Lastvognsforhandler har fået ny key account manager i Ishøj

Tirsdag 25. maj 2021 kl: 13:26

Jesper Schramm.

Af: Redaktionen Jesper Schramm mange års erfaring med salg af køretøjer - blandt andet person- og varebiler. I de seneste fire år med salg af lastbiler hos Volvo Truck Center i Taastrup.- At starte hos Scania føles som om, jeg kommer hjem. Min far har arbejdet for Scania i mere end 30 år, så jeg er opflasket med Scania fra jeg var helt lille. Jeg glæder mig enormt meget til at møde kunderne, og kunne tilbyde et produkt, som jeg forbinder med den bedste kvalitet, driftssikkerhed, pålidelighed og god brændstoføkonomi, siger Jesper Schramm.