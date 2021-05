Tabende togproducent klager over tildeling af kontrakt

Onsdag 12. maj 2021 kl: 10:56

Fakta om DSB's udbud:

Leverancen af forventet 150 togsæt samt vedligeholdelse af disse i op til 40 år er den største investering i DSB’s historie

Den samlede investering anslås at udgøre 20 milliarder kroner

Torsdag 12. april i år blev Alstom tildelt ordren efter en EU-udbudsproces

Planen er, at togsæt på Alstoms elektriske Coradia Stream-platform skal udgøre rygraden i den danske togtrafik og erstatte IC3- og IC4-togsættene

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen DSB peger i forbindelse med klagen på, at det ikke er unormalt i udbud af denne størrelse, at taberen klager - det ses i lignende udbud rundt om i Europa, hvor mange af de samme leverandører er tilbudsgivere.- Det er ikke ualmindeligt, at den tabende part i et udbud af denne størrelse klager over afgørelsen. Vi er for eksempel opmærksomme på to aktuelle tilfælde i Østrig og Schweiz, hvor Alstom har indgivet en klage over tildelinger til Stadler. Jeg vil gerne understrege, at DSB i vurderingen af buddene har valgt det tilbud, som ved den tilbudte løsning levede op til de tekniske krav og som samtidig var det mest attraktive set fra en økonomisk synsvinkel. Med andre ord er det det tilbud, hvor DSB fik mest kvalitet for pengene, siger Jürgen Müller, der er direktør for Strategi og Togmateriel, DSB.- Vi kunne ikke have tildelt ordren anderledes på baggrund af udbuddet. Vi har kørt en professionel og transparent udbudsproces, og det er også den feedback, vi har fået fra markedet. Jeg håber derfor, at vi hurtigst muligt kan få afgjort sagen, så vi kan komme videre med indkøbet, siger Jürgen Müller videre.Stadlers klage skal behandles i Klagenævnet for udbud. DSB forventer, at Klagenævnet for udbud senest om 30 dage vil beslutte, om klagen skal have opsættende virkning på indkøbet af Fremtidens tog.