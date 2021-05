International vejtransport-organisation havde citylogistik på dagsordenen

Tirsdag 11. maj 2021 kl: 13:41

Af: Redaktionen Hos transportorganisationen ITD, som sammen med vognmandorganisationen DTL er de to danske organisationer på godstransportområdet, der er medlem af IRU, fremhæver man, at der også i dansk sammenhæng er store udfordringer med erhvervstransport i de større byer.

– Udfordringerne med adgangsbegrænsninger for den tunge trafik i byerne har været kendt i mange år, men trods mange forsøg er der stadig plads til markante forbedringer og mere effektive og varige løsninger. Blandt andet er det et problem med de mange forskellige registrerings- og mærkningsordninger for miljøzoner i EU’s medlemslande, hvor vi ser et tydeligt behov for harmonisering. Derfor er det rigtigt positivt, at IRU som international repræsentant for organisationer og virksomheder inden for vejgodstransporten kan sende et klart signal til politikerne om, at der skal handling til, siger Henriette Kjær, der er politisk chef i ITD.







IRU peger i en analyse af problemet på, at begrænsede adgangsforhold for erhvervstransporten har store økonomiske konsekvenser - ikke mindst for det lokale erhvervsliv. Samtidig har det en begrænset effekt i forhold til reduktion af CO2 og trængsel, da disse køretøjer kun udgør 10 procent af den samlede trafik i byerne.





Når det kommer til at finde konkrete løsninger, lægger ITD lægge vægt på, at løsningerne skal være til at genneskue og meldt ud i god tid, før de træder i kraft. Og så er det afgørende, at løsningerne udarbejdes i tæt dialog med transportsektoren og baserer sig på grundige konsekvensvurderinger af de enkelte virkemidler.





