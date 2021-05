- Udslipstracker viser den faktiske udledning ned på TEU-niveau

Mandag 10. maj 2021 kl: 15:03

Af: Redaktionen Ifølge Unifeeder burde adgang til nøjagtige og pålidelige emissionsdata være standard inden for transport- og logistikbranchen, men i virkeligheden er de eksisterende retningslinjer og beregningsmetoder ikke tilstrækkeligt detaljerede til at vise den faktiske emission for den enkelte container på en bestemt rejse. I international skibsfart er de fleste målemetoder baseret på skibenes nominelle kapacitet og tager ikke hensyn til forholdene på den faktiske rejse - eksempelvis vejr, rute, kapacitetsudnyttelse eller ydeevnen af skibet.Under udviklingen af det nye værktøj, Actual Emission Tracker, var Unifeeder i et dilemma:

beregne og præsentere den faktiske udledning for den specifikke containertransport?

Adgang for alle Unifeeders kunder

