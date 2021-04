Herning-virksomhed er endt i Skifteretten i Aalborg

Onsdag 21. april 2021 kl: 11:18

Michael Christian Skoudal Hansen, Nykøbing Mors, fra 1. januar 2021 og frem til konkursen

Kristoffer Rosenkrantz Holm, Vodskov, frem til 1. januar 2021

Tom Nielsen frem til 29. februar 2020

Af: Redaktionen Det seneste regnskab fra 100% Transport ApS, CVR-nr.: 35469273, der blev afsluttet 30. september 2020, viste et overskud på 506.000 kroner før skat, en egenkapital på 630.000 kroner, og personaleomkostninger på 366.420 kroner. Ifølge årsrapporten havde selskabet i det seneste regnskabsår seks ansatte.Advokat Boris K. Frederiksen, der har adresse på Åboulevarden i Aarhus C, er udpeget som kurator. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden fire uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 19. april 2021.Virksomheden 100% Transport ApS blev etableret 29. august 2013 og stod opført under "Andre post- og kurertjenester". Siden etableringen har virksomheden haft adresse flere steder, ligesom der har været flere forskellige personer involveret ligesom personkredsen har ændret sig.Ifølge CVR-registeret har selskabet haft følgende reelle ejere:





16. marts til 26. marts 2021: Ved Jernbanen i Vester Hassing ved Vodskov

11. februar til 15.marts 2021: Starupvej i Malling syd for Aarhus

10. februar 2921: c/o Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus i København Ø

4. august 2020 til 9. februar 2021: Starupvej i Malling syd for Aarhus

7. oktober 2019 til 3. august 2020: Carl Roses Vej i Sanddal ved Fredericia

10. maj 2017 til 6. oktober 2019: Viborgvej i Fajstrup ved Sabro Ved Aarhus

02 februar 2017 til 9. maj 2017: Stokagervej i Risskov ved Aarhus

27. december 2016 til 2. februar 2017: Tyttebærvej i Sejs ved Silkeborg

23. januar 2016 til 26. december 2016: Ørneborgvej i Randers SØ

2. december 2013 til 22. januar 2016: Tyttebærvej i Sejs ved Silkeborg

8. november 2013 ti l1. december 2013: Flinthøj i Lystrup ved Aarhus

29.august 2013 til 7. november 2013: Toldbodgade i Silkeborg







© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Og haft adresse følgende steder: