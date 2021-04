Dansk rederikoncern får flere trækkere fra vestsvensk lastbilproducent

Tirsdag 13. april 2021 kl: 13:55

Af: Redaktionen DFDS vil bruge HVO i stedet for traditionel fossil dieselolie i de nye trækkere. Ud over mindre CO2-udslip vil investeringen i de nye og mere brændstoføkonomiske trækkere betyde en brændstofbesparelse på anslået 40.000 liter årligt.DFDS og Volvo Trucks har et mangeårigt samarbejde, og DFDS sætte de nye trækkere ind på regional transport i Sverige.