Danmark vil stoppe tilbagerulning af Vejpakken

TRANSPORTMINISTEREN:

Fredag 12. marts 2021 kl: 13:22

Af: Jesper Christensen Målet med EU's vejpakke, der blev vedtaget 9. juli 2020, er blandt andet at sikre, atastbilchauffører sikres ordentlige arbejdsvilkår, når de kører på EU’s landeveje samtidig med, at der sikres fair og lige konkurrence i transportbranchen på tværs af EU's grænser.Men nu har syv medlemslande anlagt 15 sager ved EU-domstolen i forsøget på at få dele af Vejpakken annulleret. Det er eksempelvis cabotage-regler, herunder karensperioden, forbud mod lange hvil i lastbilen og krav om, at lastbilen skal vende hjem til virksomhedens etableringsland hver ottende uge.De 15 sager er anlagt mod Ministerrådet og EU-Parlamentet, og sagerne omhandler emner, som er centrale prioriteter for Danmark. Derfor går Danmark ind i alle 15 sager til støtte for Ministerrådet og EU-Parlamentet ved proceduren ved EU-domstolen.- EU's vejpakke skal sikre, at europæiske chauffører har ordentlige forhold, når de passer deres arbejde i alle EU-lande. Det handler om helt basale ting som overnatningsmuligheder og chaufførers muligheder for at komme hjem til deres familier hver fjerde uge, siger Benny Engelbrecht og fortsætter:- Derudover skal Vejpakken også sikre, at der er fair og lige konkurrence på de europæiske veje, således at de transportvirksomheder, som passer på deres chauffører ikke bliver overhalet af virksomheder, der ikke sørger for ordentlige vilkår for deres ansatte.Danmark har frist 12. marts for at tilkendegive ønsket om at intervenere i de 15 sager.- Vi har kæmpet for, at Vejpakkens indhold skal sikre gode rammevilkår for chaufførerne og fair og lige konkurrence. Derfor vil vi også intervenere i alle 15 sager, selvom det ikke er hver dag, at Danmark går ind i så mange sager på en gang. Det var en lang og sej - men vigtig - kamp at få vedtaget Vejpakken, og vi går nu fuldtonet ind i den juridiske kamp for at undgå, at den bliver undermineret, siger transportministeren.Interesserede kan læse mere om den aktuelle problemstilling i følgende artikler:

























































© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.