Murerfirma i Nordvestjylland klarer opgaverne med kran og hejs

Fredag 5. marts 2021 kl: 16:00

Af: Redaktionen Kranen på den nye fire-akslede Scania er en Hiab X-HiPro 302 EP-5 XSD-kran med en kapacitet på 30 tm. Den har fem hydrauliske udskud og rækker 15,1 meterBag kranen er der monteret et af Sawo-wirehejs af typen CLF432 S-3W, der har en optrækskapacitet på 28 ton.Thyholm Murer A/S er et af landsdelens store byggefirmaer og entreprenørvirksomheder og beskæftiger sig blandt andet med anlægs-, jord/beton-, kloak-, smede- og murerarbejde.