- Brug flere og mere barske opkrævningsmetoder

TRANSPORTORGANISATION OM UBETALTE P-AFGIFTER:

Fredag 5. marts 2021 kl: 13:54

Af: Redaktionen Transportministeriet kunne i januar oplyse, at der var indgået en aftale med det britiske firma Euro Parking Collection plc om, at firmaet skulle opkræve ubetalte p-afgifter hos udenlandske transportvirksomheder, der havde haft lastbiler holdende på den forkerte side af p-reglerne på rastepladserne langs de danske motorveje. Det britiske firma skal ifølge aftalen have 20 procent af bødebeløbet som betaling for deres arbejde.Oplysninger, som vognmandsorganisationen DTL har lagt frem, beskriver, at det private britiske firma ikke er lykkedes med at få penge ind for p-afgifter hos transportvirksomheder i eksempelvis Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Letland og Slovenien.Situationen får ITD til at kræve, at der omgående sættes gang i nye og mere barske opkrævningsmetoder.- Det er fuldstændig uacceptabelt, at danske chauffører og vognmænd troligt betaler deres p-afgifter, mens deres udenlandske kolleger kan være ligeglade og se stort på dem. Det er et spørgsmål om helt basal retssikkerhed og fair og lige konkurrence, siger Carina Christensen, der er administrerende direktør i ITD.Hun peger på, at det ifølge Lastbil Magasinet viser sig, at Euro Parking Collection plc ikke skulle fungere som et traditionelt inkassofirma, men blot finde frem til oplysninger på køretøjer med ubetalte p-afgifter og efterfølgende opkræve betalingen.Hvis de udenlandske virksomheder ikke betaler, får Euro Parking Collection plc (EPC) ingen betaling, og sagen ryger tilbage til Danmark, hvor det så bliver Gældsstyrelsens opgave at forsøge at få sengen ind.- Vores medlemmer er dybt frustrerede over, at der tilsyneladende stadig ikke sker noget på området. Vi har al mulig grund til at tvivle på, at det kommer til at gøre nogen som helst forskel, at EPC sender en opkrævning, så ministeren kan lige så godt nu komme i gang med nye alternative opkrævningsmetoder, siger Carina Christensen og fortsætter:- Vi foreslår helt konkret, at Færdselsstyrelsen får muligheder for straksopkrævning, eller at p-afgiften sendes til brugeren eller ejeren af traileren, som så selv må afregne med chaufføren. Det kunne måske også få transportkøbere til at sikre sig, at de hyrer firmaer, der vil overholde reglerne.ITD vil opfordrer transportminister Benny Engelbrecht til at indkalde transportorganisationerne til en drøftelse af, hvordan yderligere tiltag kan sites i gang.