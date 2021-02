Køerne får "klippet" tæerne af klovbeskærer, der kommer daffende i ny bil

Torsdag 18. februar 2021 kl: 12:42

Af: Redaktionen Det er en af hans seneste leveringer et godt eksempel på. Der er tale om et to-akslet DAF LF 260-chassis, som Brovang Klovbeskæring i Løgumkloster har taget i brug. Den nye DAF er opbygget med fast lad og bagmonteret kran af BP Trailer A/S i Haderslev.At lastbilen blev en DAF, er ikke helt tilfældigt. Indehaveren af Brovang Klovbeskæring, Tom Paysen, er nemlig uddannet DAF-lastbilmekaniker.- Jeg er dybt afhængig af min lastbil, for hvis den ikke kører, kan jeg ikke passe min forretning. Det er også derfor, at jeg nu for første gang har investeret i en helt ny bil, siger Tom Paysen og fortsætter:- Jeg indhentede tilbud fra fire forskellige lastbilmærker, men med DAF’en fik jeg helt sikkert mest for pengene.Hans forretning består i at beskære klove på især malkekøer i det sønderjyske område. Det sker i en transportabel klovbeskæringsboks, som Tom Paysen transporterer rundt med den nye lastbil. Den løftes af lastbilen inde i stalden med den bagmonterede kran. Når den står på staldgulvet, drives køerne enkeltvis ind i boksen i den ene ende, får ordnet og beskåret klovene, og går ud af boksen i den anden ende. Klovbeskæringsboksen vejer omkring 1,4 ton inklusiv den såkaldte fangefold, der er monteret på siderne af boksen. Derfor er der brug for den bagmonterede HIAB X-HiDuo 082-kran, som med en kapacitet på 8,1 tm er klar ti at klare den del af opgaven.- Ud over kranen og det faste lad har jeg fået bygget bilen med et stor værktøjsrum bagest. Her er der blandt andet plads til en 1.000 liters vandtank samt en damprenser. For at reducere smitterisikoen mellem besætningerne skal klovbeskæringsboksen nemlig gøres ren efter hvert kundebesøg, forklarer Tom Paysen.Den nye DAF LF 260 er udrustet med en seks-cylindret 6,7-liters PACCAR PX-7 motor på 264 hk, en seks-trins ZF AS-Tronic gearkasse med automatisk gearskiftesystem samt enkeltreduceret bagtøj. LF-førerhuset er i lang version med køje bag sæderne, så Tom Paysen har masser af plads til sit personlige grej.







Da malkekøer typisk skal have beskåret klove tre gange om året, er den nye LF 260’er i drift året rundt.







Tom Paysen forventer, at han kommer til at køre 20.000-25.000 lokale kilometer om året i sin nye DAF.









© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.