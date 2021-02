Vognmand i Vendsyssel valgte svensk lastvogn med påhængsvogn

Tirsdag 9. februar 2021 kl: 14:00

Af: Redaktionen Sæsing Transport ApS' nye fuldt luftaffjedrede Volvo FM er udstyret med drejbar bogie, xenonforlygter og I-Shift automatgearkasse. Den er desuden leveret med Volvo Dynamisk Styring, der blandt andet giver mere stabilitet og kontrol samt mindre muskelbelastning for chaufføren.I Globetrotter-førerhus er der lædersæder og læderrat. Af sikkerhedsudstyr kan blandt andet nævnes originalt bakkamera indbygget i sideskærmen.Hedensted Ladfabrik har stået for opbygning med lad på både forvogn og påhængsvogn. Bouets Autolakering har sørget for lakering.Bilen er solgt og leveret af Laurits Damgaard, Volvo Truck Center Aalborg.Sæsing Transport ApS drives af Dennis Kasper Jensen, der er fjerde generation i virksomheden, som kører med kreaturer.