Narko-smugler fra Holland fik fængselsdom og udvisning

Fredag 5. februar 2021 kl: 10:31

Af: Redaktionen (Foto: Toldstyrelsen)- De mange kilo hash og kokain er ikke et hverdagssyn, siger kontorchef i Toldstyrelsen, Henrik Pagh Kold.- Det er langt fra hver dag, vi har så stort et beslag på narkotika-området. I samarbejde med politiet har vi fokus på flere typer af euforiserende stoffer, ikke mindst kokain. Det var en konkret mistanke, der fik tolderne til at standse varevognen, og den mistanke viste sig at være velbegrundet, siger Henrik Pagh Kold.Sagen startede fredag 17. juli 2020, hvor en varevogn blev taget ud til kontrol. Ved nærmere undersøgelse i Toldstyrelsens undersøgelseshal fandt tolderne flere tasker, der var skjult i lastrummet. I taskerne lå de 172 kilo hash og de 14 kilo kokain vakuumpakket.Sagen blev herefter overgivet til Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi, der anholdt den 27-årige mand, der var fører af køretøjet, ligesom politiet forestod den videre efterforskning.Den 27-årige man blev dømt 22. december 2020 ved Retten i Sønderborg. Dommen, der også omfattede indførsel af yderligere 40 kilo hash, lød på fængsel i ni år og udvisning for bestandigt.