Værft i Frederikshavn har fået sin nye flydedok på plads

Mandag 18. januar 2021 kl: 10:55

Fakta om den nye flydedok:

Længde: 180 meter

Bredde indvendig: 30 meter

Dybde: 14 meter

Design dybde: 13 meter

Højde over kølblokke: 8,5 meter

Løftekapacitet: 10.000 ton

Kraner: 2 x 10 ton







© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Flydedokken, der er bygget på det tyrkiske værft Hat-San, blev leveret til Orskov Yard i sommer og slæbt de 3.700 sømil til Frederikshavn, hvor et internt hydraulisk støttesystem blev installeret. Siden har placeringen af dokken ventet på, at det nye kajanlæg skulle blive gjort færdigt.- Etableringen af det nye kajanlæg er gået efter planen, og CG Jensen har udført et virkelig flot stykke arbejde under svære betingelser både vejrmæssigt og med den midlertidige nedlukning af Nordjylland i efteråret, siger Mikkel Seedorff Sørensen, der er administrerende direktør hos Frederikshavn Havn.- Det er fantastisk at se Dok 5 komme på plads ved den nye kaj - en stor milepæl for den maritime serviceindustri i Nordjylland. Vi ser frem til, at dokken snart bliver klar til at tage imod de første kunder, sige han videre.