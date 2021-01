Transportkoncern byttede chokoladegaver til sine kunder ud med en kontant donation til Læger uden Grænser

Fredag 8. januar 2021 kl: 13:04

Af: Redaktionen – Vi kunne se, at det ville være svært at komme ud til vores kunder med den traditionelle julekurv, så vi besluttede os i stedet for at bruge pengene til et godgørende formål, siger salgschef for 3PL Ralf Laursen.





Beslutningen om at de 150.000 kroner, som kundegaverne løb op i, skulle gå til Læger uden Grænser, var ikke svær.





– Covid-19 har i den grad sat sit præg på hele verden, og har mindet os om, hvor vigtigt et godt sundhedssystem er. Desværre er det ikke alle, der har adgang til god sundhedspleje, og derfor var det oplagt, at donere til Læger uden Grænsers globale respons på Covid-19-udbruddet, siger han videre.









I Læger uden Grænser er man glade for donationen.





– I en tid, hvor hele verden kæmper mod COVID-19, og Læger uden Grænser er i højt beredskab, er det fantastisk at mærke en så imponerende opbakning fra Frode-Laursen, siger Kristina Boldt, der er fundraising direktør i Læger uden Grænser i Danmark.





- Med den flotte hjælp er Læger uden Grænser i stand til f.eks. at beskytte over 1.300 sundhedspersonaler med værnemidler i felten i en hel dag, så de kan give sikker hjælp til patienter i kampen mod corona eller vaccinere over 34.000 udsatte børn mod mæslinger. En stor tak til Frode-Laursen for den flotte donation, der er et stort bidrag til, at vi i Læger uden Grænser kan være med forrest i linjen og hjælpe udsatte mennesker og redde liv, siger hun videre.

























