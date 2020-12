Rederi fragter mere gods

Fredag 11. december 2020 kl: 11:08

Af: Redaktionen

De samlede mængder fragt lå i november i år 18 procent højere end i 2019 justeret for lukningen af Paldiski-Hanko-ruten. Mængdevæksten på ruter, der anløber Storbritannien, var 25 procent.





DFDS oplyser, at fragtmægderne, som rederiets skibe fragtede over Nordsøen og Den Engelske Kanal, blev øget af lageropbygning i Storbritannien forud for Brexit - særligt på ruterne mellem Holland og Storbritannien. Mængderne på Den Engelske Kanal blev ligeledes øget af lageropbygningen. Mængderne på Østersøen var højere end i 2019 justeret for lukningen af Paldiski-Hanko-ruten. Mængderne i Middelhavet steg drevet af ruten mellem det sydlige Tyrkiet og Italien.





På passsagersiden melder DFDS om, at det samlede antal passagerer i november i år var 80 procent lavere end i 2019. Nedgangen afspejler en fortsat negativ effekt fra rejserestriktioner relateret til indsatsen mod spredning af corona-virus. Antallet af passagerer i Østersøen var væsentligt mindre påvirket end passagerantallet på andre ruter.











DFDS Færgemængder:







November

LTM* Fragt 2019 2020 Ændr.

2019-18 2020-19 Ændr. Lanemeter, '000 3.562 4.158 16,7 %

41.329 40.102 -3,0 %















Passager 2019 2020 Ændr.

2019-18 2020-19 Ændr. Passagerer, '000 223 44 -80,2 %

5.122 1.790 -65,1 %









*Seneste 12 måneder.

