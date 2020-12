Karlslunde-vognmand har fået syv ud af femten

Tirsdag 8. december 2020 kl: 12:29

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De syv nye Volvo-lastbiler blev hentet af Yahya Gasse sammen med et passende antal chauffører. De nye lastbiler, der har 500 hk og turbo-compound motorer bag kølergitterne, er leveret med fjerntransport-brændstofpakke med I-See og I-Roll, som reducerer brændstofforbruget ved hjælp af GPS oplysninger om topografi via kort.Bilernes XL Globetrotter-førerhuse er er blandt andet udstyret med lædersæder, to køjer, fladskærms-tv, mikroovn, kaffemaskine, køleskab og navigation.Lastbilerne er leveret med Volvo Dynafleet flådestyringssystem samt Volvo Guld-servicekontrakt, der blandt andet indeholder forebyggende vedligeholdelse, serviceplan samt reparationer af drivline, el-komponenter og sliddele.De syv lastbiler er en del af en samlet ordre på 15 Volvo FH 500 6x2 bogietrækkere. Til april 2021 leveres de næste otte lastbiler til MSG ApS. De vil komme fra Volvo Trucks' nye modelserie.Bilerne er solgt og leveret af Claus Hofman fra Volvo Trucks nye servicecenter i Taastrup