Postbilerne støjer mindre og kører uden udslip

Fredag 4. december 2020 kl: 13:58

Af: Redaktionen - Vi er fuld gang med at gøre os fossilfri frem til 2030, og nu indsætter vi 25 elbiler i vores flåde af pakkebiler. De skal køre med pakker og breve ligesom de nuværende dieselbiler, men forurener mindre, støjer mindre og koster mindre at vedligeholde, siger Lene Reipuert, der er pakkechef i PostNord i Danmark.De nye biler er typen Mercedes-Benz e-Sprinter, som PostNord lejer gennem sin sædvanlige partner Europcar.- For Europcar markerer det vores første større skridt mod udlejning af el-varevogne - et ønske vi har set frem til at kunne opfylde, og som er i tråd med vores internationale strategi om et overordnet mål på 20 procent EV-biler i vores flåde i 2023. Samtidigt kommer vi gang med, at få konkrete erfaringer med at bruge el-varevogne i daglig brug i de større byer, hvilket skal danne grundlag for yderlige el- varevogne i de kommende år, siger Jesper Rasmussen, der er salgschef i Europcar.





Bilerne er de første af sin slags, som kommer til at køre på dansk jord. De er leveret af Ejner Hessel A/S og gjort klar, så de kan komme ud med pakker fra den eksplosivt stigende nethandel fra Black Friday og op til jul.





- Vi er glade og stolte over, at vi sammen med Europcar, er valgt som tæt samarbejdspartner hos PostNord i forbindelse med overgangen til en grønnere vognpark. Vi oplever stor nysgerrighed fra mange virksomheder omkring elektriske køretøjer, så at PostNord nu går forrest og viser vejen med en investering som denne, kan vi kun bifalde. Biler som e-Sprinteren kan løse de fleste virksomheders reelle kørsels- behov og giver både god mening i et klimaperspektiv og i forhold til driftsomkost- ninger, siger Steen Hessel, der er salgsdirektør i Ejner Hessel A/S.





Med de nye e-Sprintere bidrager PostNord både til den grønne omstilling og forbereder flåden af biler til også i fremtiden at leve op til de europæiske miljøkrav til erhvervskørsel i storbyer.





De 25 Mercedes-Benz e-Sprintere bliver fordelt med 10 i Aalborg, 10 i Århus, 3 på Samsø og 2 i København.









