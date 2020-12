International pakkedistributør bygger nyt hub på Amager

Tirsdag 1. december 2020 kl: 10:53

Af: Redaktionen Med det nye hub vil DHL kunne 10-doble den nuværende kapacitet og give København en nøglerolle i DHL’s logistiknetværk.- Når hubben står færdig i 2023, vil den blive et væsentligt knudepunkt for alle forsendelser til og fra Norden og ud i resten af verden. Vores 21 internationale hubber i dag udgør rygraden i vores netværk, så med en tilsvarende hub i Kastrup, rykker det os op i en helt anden liga, siger Atli Einarsson, der er administrerende direktør for DHL Express i Danmark.Den nye internationale hub, der fysisk er tre gange større end den nuværende, vil kunne håndtere knapt 30.000 pakker i timen døgnet rundt. Pakkerne skal alle registreres, i visse tilfælde fortoldes, og ellers videredistribueres enten lokalt eller til et andet land. Hele sorteringsanlægget vil kunne foretage en automatiseret fordeling af pakker til 90 kurerbiler og 27 lastbiler. Alt sammen skal ske så hurtigt og præcist, at modtageren kan få sin forsendelse dagen efter, at den er kommet kurerfirmaet i hænderne.I dag skal pakker til og fra Danmark først via DHL’s hubs i Leipzig i Tyskland eller East Midlands i England, men om få år bliver det direkte fra Kastrup, at de bliver sendt ud til deres slutdestination i hele verden.Massiv medarbejdervækst Hubben bliver en bygning på 26.172 kvadratmeter store bygning inklusiv kontorer. Og fordi der bliver væsentlig flere pakker, der skal håndteres, skal der ansættes omkring 100 flere medarbejdere, hvoraf størstedelen skal ansættes i den gren af DHL, der hedder DHL Aviation.- Forbrugere og virksomheder bliver stadig mere forvænte og stiller krav om hurtigere og endnu mere fleksibel levering, og det arbejder vi hele tiden på. Med den nye rolle som international hub, vil vores kunder kunne sende pakker senere og tilsvarende modtage forsendelser tidligere på dagen. Det er logistisk set en stor tilfredsstillelse, når vi på den måde er med til at understøtte vores kunders forretning, siger Steven Den, der er administrerende direktør i DHL Aviation.Da DHL Express som så mange andre virksomheder har et mål om at nedbringe CO2-emissionen til 0 i år 2050, er der allerede taget de første skridt hen imod det i planlægningen af den nye bygning. Den vil få solceller på taget og være særlig tæt for at reducere energiforbruget til opvarmning. Desuden vil det fuldautomatiske sorteringsanlæg være energivenligt, der vil blive brugt LED-belysning, og der vil blive opsamlet regnvand. Endelig vil der også være ladestationer til at lade el-køretøjerne op.- Vi kører efter en stram plan i hele koncernen om at nedbringe vores CO2-emission. Allerede nu har vi flere elektriske køretøjer og cykelbude i København og Aarhus, ligesom vi har optimeret på andre måde. Og med det nye byggeri tager vi også her et meget stort skridt frem, siger Atli Einarsson.

På billedet øverst ses fra venstre: Atli Einarsson, administrerende direktør i DHL Express, Allan S Andersen, borgmester i Tårnby kommune, Thomas Woldbye, administrerende direktør i Københavns Lufthavne og Steven Atli, administrerende direktør i DHL Aviation.





