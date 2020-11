Transportorganisation vil have bro-selskab til at ændre rabat-ordning

Fredag 27. november 2020 kl: 13:55

Af: Redaktionen ITD peger på, at selvom det er lykkedes at få A/S Storebælt ti at fjerne kravet om et kontrolgebyr på 6,5 procent pr. overkørsel for visse køretøjer, er A/S Storebælts nye rabatordning med organisationens ord fortsat et "bureaukratisk mareridt og på kant med EU-lovgivningen".Fra fredag 1. januar 2021 ændrer A/S Storebælt sine rabatordninger til erhvervskunder. Fra at være en ensartet mængderabat omlægges rabatten, så den fremover bliver givet til de mindst miljø-belastende køretøjer, der som minimum skal opfylde Euro 6-normen eller være en el- eller brintbil.ITD peger på, at det er ikke alle disse køretøjer, der kan få den fulde rabat, da Storebælt A/S planlægger at opkræve et kontrolgebyr for ægtheden af anerkendte dokumenter.Efter pres har A/S Storebælt ændret deres oprindelige forslag til kontrolgebyr, så der ikke længere bliver opkræves et gebyr på 6,5 procent af listeprisen pr. passage for køretøjer, der er indregistreret i et land, hvor A/S Storebælt ikke kan foretage validering i det pågældende lands motorregister. Det svarede til en halvering af rabatten.I stedet vil A/S Storebælt opkræve et engangsgebyr på 600 kroner for disse køretøjer. ITD påpeger, at det efter organisationens opfattelse fortsat er en "urimelig forskelsbehandling og på kant med EU-lovgivningen".- Vi forstår godt, at man skal dokumentere, at det enkelte køretøj har den krævede Euro-norm. Men vi stiller os tvivlende overfor, at der skulle være en saglig begrundelse for en ekstra validering af de dokumenter, der indsendes. Det er jo dokumenter, som allerede kendes og accepteres på EU-plan, som for eksempel registreringsdokumenter eller CoC-dokumenter (EF-overensstemmelseserklæring). Der er altså tale om almindeligt anerkendte og accepterede dokumenter, som der ikke er grund til at tvivle på gyldigheden af, siger Henriette Kjær, der er politisk chef i ITD.ITD har kontaktet både A/S Storebælt og Sund & Bælt Holding A/S om rabatten og overvejer at bede EU-Kommissionen vurdere gebyrets lovlighed, hvis ikke ordningen bliver ændret og sikrer lige konkurrencevilkår.Efter ITD's opfattelse vil det samtidigt være oplagt at koordinere rabatten med øvrige miljøbestemmelser på området, så eksempelvis de vognmænd, der har investeret i køretøjer, der opfylder kravene til miljøzoner i danske byer, også er berettiget til Storebæltsrabat.- A/S Storebælt må ændre den påtænkte ordning. Og det haster, da vi nærmer os 1. januar 2021 med hastige skridt. Og det gælder både gebyropkrævningen, og hvordan man rent praktisk håndterer den. Det er kort sagt en ommer, siger Henriette Kjær.