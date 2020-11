Sønderjysk vognmand har fået ny V8'er

Mandag 16. november 2020 kl: 12:17

Af: Redaktionen Den nye Scania er leveret med en V8-motor på 650 hk, der har et maksimalt drejningsmoment på 3.300 Nm. Førerhuset er leveret med et CR20H-førerhus med premium-udrusting, som blandt andet omfatter premium-sæder i læder med røde sømme og V8-rat i sort læder. Derudover er bilen leveret med Driver+ pakke, elektronisk opvarmet og justerbare spejle, køleskab, klimaanlæg, oliefyr med start via app, Infotainment-pakke, Premium DAB radio med Apple Car Play og Bluetooth, LED-lyspakke, LDW kørebaneafvigelse og AEB.Vognmand Esben Beck vil bruge den nye tre-akslede trækker til langdistance kørsel til Norge - typisk med frugt- og grønt-leveringer.