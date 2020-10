Den maritime del af Danmark har fået en ny klyngeoperatør

Fredag 2. oktober 2020 kl: 13:25

Af: Redaktionen MARLOG, der blev etableret i år og organiseret som en forening med knudepunkter i København, Frederikshavn, Svendborg, Esbjerg og Rønne, er nu Danmarks officielle klyngeorganisation for de maritime erhverv & logistik.





- Jeg glæder mig over, at MARLOG gennem udpegningen til national klyngeoperatør for maritime erhverv og logistik nu er blåstemplet som klyngeoperatør for hele erhvervet. siger bestyrelsesformand for MARLOG, Peder Gellert Pedersen fra rederiet DFDS.





Han fremhæver, at MARLOG vil lægge godt fra kaj med mange medlemsvirksomheder, en stor projektportefølje, mange aktiviteter lige fra første dag og ikke mindst et stærkt og kompetent hold, der er klar til at arbejde med innovation og udvikling i erhvervet.





- Vi står overfor mange udfordringer og muligheder, hvor klimaudfordringen, miljøkrav, cirkulær økonomi, digitalisering, automatisering og ikke mindst adgangen til de rette kompetencer vil være afgørende spørgsmål. Jeg ser frem til, at branchen støtter op om MARLOG, at virksomheder og andre interessenter melder sig ind og byder ind med konkrete projektideer, som kan være med til at løfte udfordringer og forløse potentialer til gavn for erhvervet i hele Danmark. På denne måde kan vi løfte i flok fremfor som enkeltvirksomheder, siger han videre.





Klyngen er på nuværende tidspunkt i gang med forberedelserne. Medarbejderne er klar til bedst muligt at involvere og servicere virksomheder inden for det maritime og logistik i hele landet med aktiviteter, der kan skubbe på udviklingen - specielt inden for omstilling til mere bæredygtighed og digitalisering.





- Vi har samlet alle gode kræfter inden for det maritime og logistik under samme paraply, og udpegningen fra Erhvervsfremmebestyrelsen er en blåstempling af klyngen, der nu for alvor kan komme i gang med arbejdet. Jeg ser frem til, at MARLOG søsætter nye projekter, der kan være med til at fastholde Danmarks position som førende søfartsnation, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier og medlem af bestyrelsen for MARLOG.





MARLOG bygger videre på de maritime klyngeorganisationer ’Maritimt Center for Optimering og Drift’, ’Fyns Maritime Klynge’ og ’Maritime Development Center’ samt ’Transportens Innovationsnetværk’ og viderefører mange af de gode eksisterende indsatser.





