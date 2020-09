- Der er akut behov for flere rastepladser

TRANSPORTORGANISATION MED MANGE INTERNATIONALE MEDLEMMER:

Fredag 18. september 2020 kl: 12:00

Af: Redaktionen ITD, der tæller en række transportvirksomheder, der beskæftiger sig med internationale transport, hvor de beskæftiger udenlandske lastbiler, peger på, at der er behov for markant udvidelse af kapaciteten på rastepladserne, så chauffører får en reel mulighed for at overholde de lovpligtige hvil.Den tidsbegrænsede parkering på højst 25 timer, som S-Regeringen har forsvaret over for EU-Kommissionen i et brev, løser efter ITD’s mening ikke det fundamentale problem med mangel på statslige rastepladser, og derfor kan reglen ifølge ITD ikke stå alene.ITD opfordrer derfor politikerne på Christiansborg til at prioritere flere rastepladser i den forestående forhandling om infrastrukturinvesteringer.



- Chauffører kæmper en helt urimelig kamp for at finde egnede pladser til at afholde de hvil, som de er forpligtede til at holde. Derfor er der akut behov for at få udvidet den fysiske kapacitet senest i forbindelse med den infrastrukturplan, der skal forhandles om kort tid, siger Henriette Kjær, der er politisk chef i ITD og tidligere konservativ minister i en af 00’ernes VK-regeringer.





Hun påpeger samtidig, at indførelsen af 25-timers reglen har øget stressniveauet for mange chauffører, fordi myndighedernes håndhævelse forhindrer chaufførerne i at udnytte pladserne optimalt, og at de derfor risikerer uforholdsmæssigt store bøder for selv små parkeringsforseelser.







Vejdirektoratet, der er ansvarlig for de danske statsveje, har flere gange belyst manglen på rastepladser langs motorvejsnettet og senest i 2018 udarbejdet konkrete forslag til, hvordan antallet kan udvides på en effektiv måde.







- Regeringen ved, at der mangler rastepladser. Nu må den leve op til sit ansvar og vise reel politisk vilje til også at gøre noget ved problemerne, så chaufførerne har en reel mulighed for at holde deres hvil. I første omgang kan man nemt og billigt øge kapaciteten ved bedre opmærkning af parkeringsbåse på de eksisterende pladser, men vi skal også have en reel udvidelse af rastepladserne, siger Henriette Kjær.













- Det er under al kritik, at staten i så lang tid har syltet en udvidelse af rastepladserne. De chauffører, der bogstaveligt talt holder Danmark kørende, har fortjent ordentlige forhold - også når de holder stille, og her må staten leve op til sit ansvar, siger Henriette Kjær.





Interesserede kan læse mere her:



Vognmandsorganisation er tilfreds med ministers afvisning af EU-Kommissionen



S-Regeringen holder fast i tidsbegrænset parkering på motorvejsrastepladser





Vejdirektoratet vurderede i 2018, at kapaciteten på 21 rastepladser langs motorvejsnettet, hvor manglen er udtalt, kan øges med en investering på omkring 180 millioner kroner.- Det er under al kritik, at staten i så lang tid har syltet en udvidelse af rastepladserne. De chauffører, der bogstaveligt talt holder Danmark kørende, har fortjent ordentlige forhold - også når de holder stille, og her må staten leve op til sit ansvar, siger Henriette Kjær.Interesserede kan læse mere

her:







Interesserede kan se S-Regeringens svar

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.