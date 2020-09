Den to-akslede hollænder fra Hedensted skal køre i Hovedstaden

Fredag 4. september 2020 kl: 11:25

Af: Redaktionen Den nye to-akslede DAF er leveret med et udvidet Day Cab-førerhus med lygteenheder i kofanger med kombineret tågelygte- og kurvelysfunktion. Indvendigt er kabinen udrustet med ekstra opbevaringsplads bag sæderne, luftaffjedret førersæde med armlæn samt køleskab, kaffemaskine og walkie.Under førerhuset ligger en seks-cylindret dieselmotor på 6,7 liter på 264 HK. Efter den kommer en seks-trins AS-Tronic-gearkasse med overdrive og automatiseret gearskifte. Motorstyringen søger for at standse motoren efter tomgang i fem minutter.På sikkerhedsområdet er lastbien eksempelvis leveret med vognbane-alarm og bakkamera inklusic stor skærm.Lastbilen er monteret med alu-tanke på 340 liter.Opbygningen har en 40 mm selvbærende alu-bund med tværgående riller, 1.000 mm høje alusider og en 2.500 kg Zepro-lift med 2.000 mm liftplade i bagenden.I højre side er der monteret en Kel-Berg plastværktøjskasse.Den nye DAF er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.United Trans ApS blev etableret 1963 og drives i dag af anden generation.