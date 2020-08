Transportorganisation og forsikringsselskab forlænger samarbejdet

Fredag 28. august 2020 kl: 12:47

Af: Redaktionen Med aftalen kan ITD vil også fremadrettet tilbyde forsikringsløsninger og specialiseret rådgivning via Tryg, der har et salgskorps med specialiserede transportassurandører, et supportteam med specialviden om transportbranchen og et skadekorps med sværdgodstaksatorer og skadebehandlere med særlig viden inden for transport- og sværgodsskader.

- Vi er glade for at kunne fortsætte vores samarbejde med Tryg og tilbyde attraktive og specialiserede forsikringsløsninger inden for vejgodstransport. Vi har samarbejdet med Tryg gennem mange år og opbygget en gensidig forståelse for, hvad der er vigtigt for vores branche i forsikringssager, og det vil vi bygge videre på, siger Carina Christensen.





Ifølge den ny aftale vil det fortsat være ITD, der står for en del af administrationen af ordningen. Derudover vil der også som nu være fokus på løbende at udvikle værditilbud.





- Forsikring udgør en meget væsentlig risikoafdækning inden for vejgodssektoren, og derfor er det vigtigt, at man samarbejder med solide, erfarne og dygtige aktører inden for feltet. Det lever Tryg til fulde op til, og fra ITD’s side vil vi arbejde for, at branchen får de mest attraktive forsikringsløsninger, der passer til lige netop deres behov, siger Carina Christensen.





