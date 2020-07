Transport- og logistikvirksomhed er klar til opkøb trods forventning om hårde tider

Onsdag 29. juli 2020 kl: 09:31

Øget digitalisering



Af: Redaktionen - Vi har selvfølgelig også været påvirket af situationen - især på vores grænseoverskridende aktiviteter. Men vi har formået at bremse op og i vidt omfang tilpasse omkostningerne meget hurtigt, siger Thomas Corneliussen, koncerndirektør i Frode Laursen.- Desuden har vi et økonomisk stærkt fundament, som gør, at vi har et godt udgangspunkt for den utvivlsomt hårde periode, vi har foran os, siger han videre.Regnskabet for 2019 vil vise, at Frode Laursen-koncernen efter et dyk i 2018 er tilbage på sporet med en indtjening på niveau med tidligere år. Det skyldes ifølge Thomas Corneliussen en vellykket indsats for at øge produktiviteten i alle dele af virksomheden.Med udgangspunkt i, at man altid skal lære af en krise, har Frode Laursen også fået et endnu større fokus på digitaliseringen.- Corona har sat gang i nogle projekter, der allerede lå i pipelinen, men som måske var blevet skubbet lidt i baggrunden af dagligdagen. Der er ingen tvivl om, at vi et år fra nu er en noget mere digitaliseret virksomhed, blandt andet på grund af den situation og de erfaringer vi har haft de seneste måneder, siger Thomas Corneliussen.



Fokus på udvikling

Frode Laursens økonomiske fundament betyder, at man fra ledelsens side har sat endnu mere tryk på udviklingsarbejdet. Både i forhold til den grønne agenda, hvor man eksempelvis lige har investeret i en række nye gasbiler og forsøg med elektriske køletrailere, men også i forhold til at undersøge eventuelle opkøbsmuligheder.





- Vi er altid på udkig efter veldrevne virksomheder i Danmark. Det gælder både i forhold til overtagelse og mulighed for medejerskab. Om det er en spedition- eller vognmandsforretning er ikke afgørende, det vigtigste er, at virksomheden er veldrevet og passer ind i vores nordiske set-up med konkurrencedygtige kvalitetsydelser, og så er vi selvfølgelig også særligt interesseret i virksomheder med en god kundebase, siger Thomas Corneliussen og understreger at interesserede virksomheder kan henvende sig med ro i maven.





- Igennem årene har vi købt mange selskaber op og været i forhandling med endnu flere. Vi er sikker på, at det kun har været muligt, fordi vi har ry for at behandle alle henvendelser fortroligt og med respekt for sælgerens ønsker, påpeger han.









