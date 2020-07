Myndigheder undersøger Fiat og Iveco for manipulation med motorstyring

Fredag 24. juli 2020 kl: 15:06

Af: Jesper Christensen De to bilproducenter er mistænkt for at levere biler - personbiler og mindre varebiler - med motorer, der er udstyret med snyde-enheder, som ændrer dieselmotorernes styresystemer under kørsel. Dermed lever de ikke op til Euro-normerne og er dermed heller ikke godkendt til at køre på de europæiske veje.De motorer, det drejer sig om, er ifølge flere internationale medier 1,3 liter Multijet og 1,6 liter Multijet, der bliver brugt i personbiler fra Alfa Romeo, Jeep og Fiat - og i varebiler fra Iveco og Fiat.Fokus er rettet mod ni personer, der bor i Italien og deres aktiviteter i perioden 2014 til 2019.