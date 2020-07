Letbanen kørte med hidtil højeste pålidelighed i juni

OPGØRELSE FRA AARHUS LETBANE:

Fredag 24. juli 2020 kl: 09:04

Opdelt på strækninger ser udviklingen således ud:



Indre strækning - Aarhus H - Skejby - Lisbjerg - Lystrup

Odderbanen - Aarhus H - Odder



Grenaabanen - Aarhus H - Grenaa



Af: Redaktionen Pålideligheden (andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte) endte samlet set på 99,2 procent og rettidigheden (andelen af afgange gennemført til tiden) på 97,1 procent. År-til-dato er tallene henholdsvis 98,7 og 97,0 procent.Aarhus Letbane understreger, at pålideligheden i dagligdagen vægtes højere end rettidigheden, da det er vigtigt, at passagerne kan regne med, at der kommer et tog.Tallene for indre strækning er fortsat stabile med mindre stigninger til henholdsvis 99,5 procent på pålidelighed og 99,4 procent på rettidighed.På Odderbanen er pålideligheden steget marginalt med 0,2 procentpoint til 99,0 procent. Rettidigheden er faldet marginalt med 0,4 procentpoint til 97,4 procent, hvilket hovedsageligt skyldes eksterne forhold i form af bilkollision og fejl ved lyssignalet ved Mindet. Begge tal ligger fortsat pænt over målet på 95 procent.På Grenaabanen er pålideligheden på årets hidtil højeste niveau med 99,0 procent. Rettidigheden er på 93,4 procent og opfylder således ikke målet på 95 procent. Den lavere rettidighed skyldes hovedsageligt tekniske fejl ved overkørsler og lyssignalet ved Mindet. Grenaabanen er med sine meget lange, enkeltsporede strækninger særligt sårbar over for sådanne eksterne forhold.Aarhus Letbane bliver ind imellem omtalt som Østjyllands svar på den storkøbenhavnske S-bane. Derfor kan en sammenligning med rettidigheden på S-banen være relevant.



Banedanmark opgør kundepunktligheden på S-banen og offentliggør den hver måned på sine hjemmeside. Kundepunktligheden er ligesom rettidigheden på Letbanen et udtryk for kundernes oplevelse af eventuelle forsinkelser på transporten.



Målet for kunderettidigheden på S-banen er 92,3 procent, og resultatet for den senest offentliggjorte måned, som er marts 2020, er 91,6 procent.





