Vognmand i Vendsyssel valgte tip-trailer i Hedensted

Onsdag 15. juli 2020 kl: 16:44

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye tip-trailer er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i boks-profil med stærke tværvanger og forstærkninger - og med cyklistværn i begge sider.Tipkassen er leveret medindvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesytem samt 3/2 ventil monteret for automatisk åbning.Bunden er udført i 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet, mens siderne er fremstillet i 40 mm alu-profiler. Bunden er beklædt med 15 mm kunststof, mens siderne er beklædt med 10 mm kunststof.Bagklappens tophængslerne er flyttet 180 mm frem for at opnå en 10 procent større åbning ved aflæsning.Traileren er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er løftbar, mens fjerde aksel er både løftbar og selvstyrende.Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Vognmandsforretningen Anker Christensen Eftf. blev grundlagt i år 1920 af Anders Christensen, med hest og vogn. I dag drives virksomheden af fjerde generation.