Det er dog ifølge DTL positivt, at aftalen indebærer, at der skal foretages en analyse af udbud af selve indsamlingen, og DTL forventer, at en sådan analyse vil vise, at udbud er en god idé.





DTL er omvendt kritisk over for, at aftalen giver mulighed for, at kommunerne kan tilbyde at indsamle genanvendeligt erhvervsaffald hos mindre virksomheder, hvis affald ligner det, som husholdninger frembringer.





- DTL havde foretrukket, at der ikke var blevet åbnet for kommunal indsamling af erhvervsaffald, fordi man på andre områder har set, at kommunerne ofte underbyder med priser, der ikke er omkostningsægte og krydssubsidier på tværs af kommunens aktivitetsområder, siger Erik Østergaard.





DTL mener dog, det er positivt, at aftaleparterne er bevidste om denne risiko og har aftalt, at kommunens indsamling skal ske til markedspriser og at krydssubsidiering skal undgås.





Interesserede kan læse aftaleteksten her:







Af: Redaktionen - En ensartet sortering vil være en gevinst for miljøet og gøre det muligt at effektivisere affaldsindsamling for vognmændene, siger Erik Østergaard, der er administrerende direktør for DTL. Vognmandsorganisationen organiserer også en række private affaldsindsamlere i specialforeningen Danaffald.De private vognmænd, der indsamler affald, har i årevis efterspurgt større ensartethed i affaldsindsamlingen. Hvis de samme kategorier anvendes over hele landet, vil det være muligt for vognmændene at tilbyde de samme affaldsindsamlingssystemer på tværs af landets kommuner.Aftalen indeholder efter DTL’s og Danaffald’s vurdering en række vigtige opgør med det kommunale affaldssystem. Aftalen indfører blandt andet udbudspligt for det indsamlede genanvendelige husholdningsaffald, og virksomheder vil fremover kunne vælge at få deres forbrændingsegnede affald afhentet af en privat vognmand.- Vi havde gerne set, at man var gået endnu videre og havde indført udbudspligt for selve affaldsindsamling hos husholdningerne, siger Erik Østergaard.Han fremhæver, at konkurrenceudsættelse er med til at holde omkostningerne nede og sikre, at “den bedste aktør” vinder.