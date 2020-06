Kørekort B er ok til særlige varebiler

Torsdag 4. juni 2020 kl: 12:01

Af: Redaktionen Ændringen i bekendtgørelsen betyder, at det under særlige betingelser er muligt at føre et køretøj, der bruger alternative brændstoffer med en tilladt totalvægt på op til 4.250 kg med et kørekort til almindelig bil (kategori B).I ændringsbekendtgørelsen bliver der fastsat særlige betingelser for kørsel med tungere køretøj med en tilladt totalvægt på op til 4.250 kg. For eksempel er det en særlig betingelse, at køretøjet bruger alternative brændstoffer, og at den ekstra vægt, der overskrider 3.500 kg, er en konsekvens heraf.



For at kunne føre et køretøj med højere tilladt totalvægt er det desuden en betingelse, at føreren har haft kørekort til almindelig bil (kategori B) i mindst to år.







Muligheden for at føre et tungere køretøj gælder alene for kørsel i Danmark.







Herudover er der foretaget en anden ændring i bekendtgørelsen, så der fremadrettet kan anvendes påhængsvogn med mindst to aksler eller sættevogn til øvelseskørsel eller praktisk prøve.







Endeligt indeholder bekendtgørelsen præcisering af krav til indretning af lukkede øvelsespladser.







her:







Bekendtgørelsen, der træder i kraft 1. juli 2020, kan ses

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.