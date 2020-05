Færgerederi forbereder sig til at sejle med passagerer igen

Fredag 29. maj 2020 kl: 11:59

Plads - Alle skibe er store og har meget plads både indendørs og udendørs - også sammenlignet med andre former for transport. Passagerkapaciteten er reduceret for at mindske antallet af personer ombord på én gang

Frisk luft - Der pumpes løbende nye tilførsler af frisk luft gennem skibets luftforsyningssystemer - og der bruges ikke genanvendt luft overhovedet. De udendørs skibsdæk er også åbne

Rengøring - Besætningen vil forsat rengøre alle kontaktpunkter med høj frekvens og med desinficerende middel

Håndsprit - Der er håndsprit tilgængelig for passagerer og besætningen på hele skibet

Beskyttelse - Skibets besætning tager alle forbehold for at sikre fysisk afstand og beskyttelse i tråd med anbefalingerne fra myndighederne

Boarding og landgang - For at sikre den fysiske afstand foretages forskudt boarding og landgang

Offentlige områder - Siddepladser i alle offentlige områder omrokeres og arrangeres, så den fysiske afstand sikres

Barer og Restauranter - Mad og drikke serveres kun af besætningen, og der vil derfor ikke være mulighed for selvbetjening

Butik - Tax-Free butikken vil være åben, men med et begrænset antal passagerer af gangen

Ny skiltning - Der vil være installeret informationsskilte og tydelige markeringer på gulvene for at organisere flowet af passagerer ombord og i terminalen

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Tiltagene om bord på DFDS færger omfatter:- Førsteprioriteten for os er vores passagerers og besætningens velbefindende. Vi har taget en række forholdsregler på tværs af vores ruter, som sikrer sundheden og trygheden for alle, der rejser med vores skibe, og som muliggør den anbefalede fysiske afstand, siger Kasper Moos, der er VP & Head of Passenger for DFDS.DFDS har gennem lockdownperioden fortsat drevet sine pan-europæiske fragtruter for at holde handelsforbindelserne åbne og hjælpe med leveringen af varer til butikker og virksomheder. Rederiet har øget kapaciteten på en række ruter og tilbudt ekstra sejladser for at hjælpe lokalsamfund og industrier med at have adgang til de produkter, som de har behov for.Derudover har passagerer stadig kunne benytte rederiets ruter på den Engelske Kanal og på Østersøen for at hjælpe med den daglige transport af arbejdskraft og sikre, at de rejsende kunne vende hjem til deres familier.DFDS’s København - Oslo og Amsterdam - Newcastle ruter er i øjeblikket indstillet til og med 17. juni 2020.