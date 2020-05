Holstebro-vognmand ruller ud med trailer - og ruller presenning over lasten

Torsdag 28. maj 2020 kl: 11:35

Af: Redaktionen Den nye fire-akslede tip-trailer, der er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser med lift på første og fjerde aksel, og hvor fjerde aksel også er selvstyrende, er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i boks-profil med stærke tværvanger og forstærkninger.Kassen, der er udført i aluminium, har udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem. Siderne er udført i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse. Bunden er fremstillet af 5 mm alu-plade.Forrest er der monteret en arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder. Derudover er der udvendigt i venstre side monteret en stige, mens der indvendigt i forsmækkens venstre side er tre trin.I højre side er der et beslag til en stige med tilhørende tre meter lang stige. Derudover er der monteret kost- og skovlbeslag.Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Ejler Chr. Knudsen A/S beskæftiger i dag omkring 60 medarbejdere og råder over en bilpark på et halvt hundrede lastbiler.Et af vognmandsvirksomhedens arbejdesområder er indsamling af organisk affald og madrester - både med og uden emballage - der sendes til bioforgasning. Ud over biogas kommer der gødning/kompost ud af det organiske affald.