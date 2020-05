Beredskabsstyrelsen får leveret 20 terrængående køretøjer

Mandag 18. maj 2020 kl: 15:02

Håndtering og transport af containere

Første terrængående lastbiler

Fakta om de nye Scania G 450 B8x8 HZ til Beredskabsstyrelsen

Af: Redaktionen En del af orden omfatter køretøjer til Beredskabsstyrelsen, som i den anledning har fået leveret 20 nye lastbiler - alle terrængående fire-akslede Scania G 450 B8x8-lastbiler.- Vi har glædet os til at modtage de første Scania’er. De er helt nødvendige for, at vi kan løse vores kerneopgaver inden for beredskabet, siger sektionschef Lennart Sørensen fra Beredskabsstyrelsen, der tog imod de første lastbiler.Som sektionschef i Beredskabsstyrelsens Materielsektion er han blandt andet ansvarlig for udarbejdelse af specifikationer på de nye lastbiler.- Vi har haft et fortrinligt samarbejde med de meget kompetente folk hos Scania igennem hele processen. Fastlæggelse af kravsspecifikation, ordreafgivelse på vores nye lastbiler, opbygning og levering gennem FMI (Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse) er forløbet rigtig godt. Det er en klar fordel for Beredskabsstyrelsen, at vi er en del af det store fællesindkøb af lastbiler til Forsvaret. Det effektiviserer processen, siger Lennart Sørensen.De første køretøjer til Beredskabsstyrelsen er opbygget med et kraftigt kroghejs til håndtering og transport af specialiserede containere, som er det bærende transportsystem i Beredskabsstyrelsen. De indeholder mange forskellige typer grej som store vandpumper, mobile dæmninger, udstyr til fyldning af sandsække, redningsudstyr og brandslukningsudstyr, kemikalier mm., som anvendes til bekæmpelse af stormfloder, store bygnings- og naturbrande, kemikalieudslip, ulykker og lignende.- Vores kerneopgaver kræver stadig tungere og mere avanceret grej, så vi har brug for større og større køretøjer. I starten lægger vi ud med kroghejs-bilerne, som også er udrustet med træktøj til kørsel med påhængskøretøjer med blandt andet lægtvandsbåde til bekæmpelse af eksempelvis olieforurening på lavt vand. De køres som specialtransport på grund af overbredde, og senere får vi også leveret et antal 6x6-lastbiler med fast lad og CrewCab mandskabsførerhuse. Sidst men ikke mindst får vi et antal 8x8’ere opbygget med lastbilkraner på over 60 t/m, siger Lennart Sørensen.- Det er første gang, vi leverer terrængående lastbiler i denne store ordre, og det er første gang, at køretøjerne er i Beredskabsstyrelsens velkendte orange farve. Tidligere har vi leveret mere end 100 landevejskøretøjer i Hærens og Flyvevåbnets karakteristiske grønne og mørkeblå farver, siger Head of Project Management Henrik Tarris fra Scania Danmark A/S.Han har været Scania’s tovholder i hele processen fra de første sonderinger fra Forsvaret om indkøb af nye lastbiler over udarbejdelse af tilbudsmateriale og tilbudsafgivelse frem til den endelige ordrebekræftelse.De 20 terrængående lastbiler til Beredskabsstyrelsen er opbygget med kraftige kroghejs fra svenske Joab. De er monteret direkte på fabrikken i Sverige på præcis samme måde, som hvis en dansk kunde bestiller en Scania konceptlastbil med kroghejs til eksempelvis entreprenørkørsel.Når lastbilerne ruller ud ad fabriksporten, er de næsten klar til brug. De skal dog en tur via Scania’s klargøringscenter i Danmark for at blive udrustet med forskelligt udstyr efter Forsvarets ønsker, og så kan de køres ud til brugerne og sættes i drift.

Chassis:

Type XT med dobbeltramme, træk på alle hjul (8x8) med to styrbare foraksler og tandembogie med hhv. 2x9 og 2x13 tons akseltryk (teknisk) på 4x28 mm parabelfjedre på forakslerne og 4x41 mm parabelfjedre i balancebogie på bagaksler. Langs- og tværgående differentialespærrer på alle aksler



Drivline:

Scania DC13-148, 13-liters 6-cyl. rækkemotor på 450 hk/2.350 Nm med ren SCR-emissionsteknologi for overholdelse af Euro6-miljønorm, 14-trins GRSO905-gearkasse med integreret overgear samt to krybegear og fuldautomatisk Opticruise gearskiftesystem samt fordelergearkasse permanent fordeling af trækkraft mellem for- og bagaksler, kraftudtag til hydraulikpumpe til opbygningen, for- og bagaksler med navreduktion på alle fire aksler



Førerhus:

Scania CG20L, mellemhøjt placeret sikkerhedsførerhus udført helt i stål med sovekabine og fladt tag, plads til fører og passager samt omfattende personligt i sovekabinen



Opbygning:

JOAB kroghejs type L24 med fast tårn, 24 tons ophalerkapacitet og plads til containerlængder fra 4,5 til 6 meter





© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.