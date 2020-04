Nordvestjysk vognmand har fået sin anden Hiab-kran

Onsdag 29. april 2020 kl: 11:18

Af: R Den nye kran er en Hiab X-HiPro 262 EP-5 XSD, der er leveret med to ekstra ventilsektioner monteret indvendigt i kranarmen, stor oliekøler, radiostyring af kranens støtteben og med XS-Drive radiostyring med seks manøvrehåndtag.Kranen er monteret på et Sawo krankonsol, hvorpå der blandt andet er monteret trækudrustning med luftservo og en værktøjskasse.Forvognene hos virksomheden er alle med med opbygninger fra Sawo, To af dem er med ophæng for kran, så de kan køre med den nye kran.









