Stakken af ansøgninger om særtransporter vokser hos politiet

Fredag 24. april 2020 kl: 12:44

Af: Redaktionen De særligt brede, høje, lange eller tunge transporter kræver tilladelser, og de udstedes af politiet. Det sker fra to kontorer i Danmark, og lige nu kan DTL konstatere, at de sjællandske særtransportører er hårdt ramt af store sagsbunker på det sjællandske kontor i Greve.- Forsøger vognmændene for eksempel at få tilladelsen fra søsterkontoret i Padborg, henvises de pænt tilbage til bunken i Greve, siger Erik Østergaard.DTL har et klart billede af, at situationen er akut, og de manglende tilladelser rammer både transporterne af eksempelvis maskiner og byggeelementer til bygge- og anlægssektoren, men også pavilloner til skoler og sundhedsvæsen.- Det kalder på handling. Der er brug for en ”nu og her”-løsning. Få sat noget mandskab på, tak, og så må disse gentagne udfald få en ende. Planerne om flytningen af tilladelser til særtransporter fra politiet til Færdselsstyrelsen må speedes op igen, siger Erik Østergaard og der anfører, at vognmandsorganisationen gentagne gange har peget på den uholdbare situation med store udsving i ventetiderne.- Vi må med bedrøvelse konstatere, at denne ”service til erhvervslivet” med særtransporttilladelser fortsat udsættes for en stedmoderlig behandling. DTL's forslag om effektiviseringer - eksempelvis en bedre fordeling af opgaverne mellem politiets to særtransportkontorer og anvendelse af digitale værktøjer, er faldet på stenet grund. Og nu ser vi resultatet - igen, siger Erik Østergaard.