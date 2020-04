Her er regler og retningslinjer for befordring i busser i corona-situationen

Onsdag 8. april 2020 kl: 12:37

Ved at begrænse antallet af passagerer til halvdelen af bussens passagerkapacitet

Ved at begrænse antallet af passagerer til antallet af siddepladser i bussen

DSB-tog: Ved at kræve pladsbillet. Det vil sige siddeplads til alle.

Busselskaber generelt bør håndtere passagerantallet efter tilsvarende retningslinjer.

Taxier og minibusser kan som udgangspunkt følge en retningslinje, hvorefter køretøjet er halvt fyldt.

Det anbefales for taxier, at forsædet ikke benyttes

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen For at forebygge coronasmitte findes der retningslinjer for passagerer i busserne:Alle busser (turistbusser, rutebusser, fjernbusser med mere) følger regler og principper for kollektive transportmidler og er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet (maimalt 10 personer).Alle busser (turistbusser, rutebusser, fjernbusser med mere) skal samtidig følge myndighedernes anvisninger for befordring i kollektive transportmidler. Som er:Begræns trængslen i de kollektive transportmidlerTag nødvendige initiativer for at sikre, at passagerer ikke står for tæt. Afhængigt af transportmidlet kan der være tale om at udvide kapaciteten eller indføre pladskrav eller undlade at tage flere passagerer med, end der er siddepladser i transportmidletTrafikselskaberne har håndteret ovennævnte retningslinjer på lidt forskellige måder afhængig af transportmidlet:Der vil komme særlige retningslinjer fra myndighederne, hvad angår social distancering og hygiejne i de genåbnede institutioner og skoler.Dansk PersonTransport følger med i udformningen af disse retningslinjer og supplerer og præciserer ovenstående, såfremt der er anledning hertil.Derudover anbefaler Dansk PersonTransport, at busvognmænd med store som små busser sikrer en fælles aftale/forståelse af dette med kunderne - det vil sige de berørte institutioner, skoler og kommuner.For taxi og minibus gælder følgende: