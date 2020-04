Rejsearrangører få hjælp med at tilbagebetale aflyste rejser

CORONA-SITUATIONEN:

Tirsdag 7. april 2020 kl: 12:49

Fakta om ordningen:

Rejsegarantifonden kan refundere det forudbetalte beløb til rejsekunden, hvis kunden endnu ikke har modtaget det fra rejseudbyderen

Hvis rejseudbyderen har refunderet det forudbetalte beløb til rejsekunden, kan fonden betale rejseudbyderen beløbet og dermed holde hånden under rejseudbyderens økonomi

Hvis rejseudbyderen har udstedt et tilgodebevis/gavekort til kunden, kan fonden udbetale det forudbetalte beløb til kunden mod, at tilgodebeviset/gavekortet annulleres

Ønsker man som rejseudbyder at opnå støtte til tilbagebetalinger gennem Rejsegarantifonden, skal man tage fat i Rejsegarantifonden

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ordningen er indført med støtte fra Folketinget og er en del af Rejsegarantifonden. Med ordningen får ramte rejsearrangører mulighed for at få dækket aflyste og annullerede pakkerejser og dermed penge til at tilbagebetale kunder. Med ordningen stiller staten via Rejsegarantifonden en garanti på 1,5 milliarder kroner.- Med den nye garantiordning sikrer vi, at kunderne får deres penge tilbage, hvis rejsen er blevet aflyst på grund af corona. Mit håb er, at vi med den nye garantiordning kan undgå for mange konkurser i rejsebranchen, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) og fortsætter:- Regeringen har lanceret en række af hjælpepakker, der skal give pressede virksomheder en økonomisk indsprøjtning. Men det er vores vurdering, at der er brug for yderligere tiltag, når det gælder rejsebranchen, som blev ramt tidligt i forløbet og er hårdt presset. Derfor lancerer regeringen i dag dette tiltag.Normalt dækker Rejsegarantifonden kun tilbagebetalinger, hvis rejseudbyderen er gået konkurs, men med den nye ordning gælder det også pakkerejsekunder, hvor udbyderen ikke er gået konkurs.Det giver rejseudbyderne mulighed for at anmode Rejsegarantifonden om at tilbagebetale beløb på pakkerejser, som ikke kunne gennemføres, fordi Udenrigsministeriet i sine rejsevejledninger frarådede og fraråder ikke-nødvendige rejser som konsekvens af Covid-19.Ordningen er midlertidig og gælder for rejser, der er blevet påvirket af Udenrigsministeriets rejsevejledninger.Interesserede kan læse mere på Rejsegarantifondens hjemmeside - klik