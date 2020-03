Færgerederi sender knap 100 ansatte hjem

Tirsdag 17. marts 2020 kl: 13:25

Af: Redaktionen I sidste uge valgte Fjord Line at lukke flere af sine linier, og de norske myndigheder har for nylig valgt at lukke grænserne. Det betyder, at færgerederiet ikke kan betjene sine kunder som normalt.

Størstedelen af selskabets indtægtsgrundlag er forsvundet på meget kort tid, og Fjord Line ser sig på den baggrund nødsaget til at gennemføre flere midlertidige tiltag - blandt andet at sende knap 100 norske ansatte hjem midlertidig. Også ansatte på land og om bord i Danmark og Sverige vil blive berørt - dog knyttet til de respektive myndigheders ordninger.





- Vi gennemfører disse tiltag for at sikre vores ansattes arbejdspladser, når denne ekstraordinære situation er over. Det indebærer, at vi må reducere kapaciteten midlertidigt i flere led, siger Rickard Ternblom, der er koncernchef i Fjord Line.





Opretholder linie til Danmark

Myndighederne giver i øjeblikket en undtagelse i reglerne for indrejse og godstrafik. Det betyder, at Fjord Line fortsat sejler mellem Kristiansand og Hirtshals samt have enkelte afgange til og fra Stavanger. Passagerer vil også kunne benytte linien, men det gælder kun dem, som er på vej hjem til deres bolig eller har andre anerkendelsesværdige formål med deres rejse.







- Vi håber at kunne genoptage normal drift så hurtigt som mulig, men vi er klar over, at det er smittebegrænsningen, som er det vigtigste, siger Rickard Ternblom og fortsætter:





- Dette er en meget alvorlig situation for os, men også for branchen som helhed. Vi håber, at myndighederne vil bidrage udover det, de allerede har gjort. Tiltagspakkerne er en god start, men for at branchen skal komme tilbage på et konkurrencedygtigt niveau, er det behov for endnu mere.









