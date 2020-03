Transportorganisation: Ophæv forbuddet mod ugehvil i førerhuset midlertidigt

INDSATS MOD SPREDNING AF CORONA-VIRUS:

Tirsdag 17. marts 2020 kl: 12:28

Af: Redaktionen

- Vi har lige nu mange udenlandske biler og chauffører i Danmark, der er fanget her i den aktuelle vanskelige situation. På grund af forbuddet mod hvil i førerhuset tvinges de nu til at opholde sig på hoteller, moteller og lignende – selv om det sikreste for dem og deres omgivelser vil være, at de opholder sig mest muligt i deres lastbil, siger transportorganisationen ITD's administrerende direktør, Carina Christensen og fortsætter:





- Alle ved, at vi lige nu står i en nødsituation, og man kan med rette spørge, om det er menneskeligt at tvinge udenlandske chauffører til at forlade deres lastbiler for at afholde deres hvil med risiko for smitte. Vi opfordrer til, at transportministeren omgående ophæver forbuddet mod hvil i førerhuset foreløbig i de kommende 10 dage i tråd med de øvrige lempelser, der er meldt ud fredag.









Hun peger på, at det er helt afgørende at holde forsyningskæder åbne for at hjælpe med at tackle corona-situationen i den kommende tid.









- For at gøre det må vi selvfølgelig beskytte og passe på de chauffører og virksomheder, der er rygraden i vejtransport mest muligt, så vigtige varer altid kan komme frem. At forlange at chaufføren skal forlade lastbilen strider mod sundhedsmyndighedernes anbefaling, der netop er at begrænse kontakt, siger Carina Christensen.





