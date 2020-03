Entreprenør har greb med grabben

Fredag 13. marts 2020 kl: 11:56

Af: Redaktionen Den nye Hiab X-HiPro 122 E-3 XSD-kran, der er monteret bag førerhuset på et to-akslet Iveco-chassis med ladopbygning, har tre hydrauliske udskud og rækker 10,2 meter med fuldt udlæg. Den er leveret med hydraulisk støttebensudtræk og støttebenene fast nede. Den har ligeledes to ekstra ventilsektioner monteret indvendigt i kranarmen, så den kan anvendes med grab.HIAB kranen erstattet en Ferrari-kran, som har været monteret på den to-akslede Iveco.Danjord A/S arbejder med entreprenørkørsel og anlægsarbejde.