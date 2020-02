Lastbiltårn markerer ankomsten af fire nye lastbiler

Onsdag 26. februar 2020 kl: 10:31

Af: Redaktionen Volvo Trucks' nyeste lanceringsfilm når med lastbiltårnet nye højder for at demonstrere styrken af de fire nye lastbiler. Lastbiltårnet blev bygget op af fire nye lastbiler med en FMX-nederst. Tårnet blev på 15 meter i højden og 58 ton i drøjden. Som prikken over iet - eller som figuren på toppen af kransekagen - skulle der være plads til Volvo Trucks’ administrerende direktør.Filmen får premiere dagen før den officielle lancering af serien med tunge lastbiler med førerhuset over motoren i Europa og inkluderer Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM og Volvo FMX. De fire lastbiler repræsenterer omkring to tredjedele af Volvo Trucks' leverancer. - Det er vores største lancering nogensinde i Volvo Trucks. De vil få en enorm indflydelse på vores kunders rentabilitet og konkurrenceevne, både i forhold til at få opgaver og til at tiltrække de bedste chauffører. Jeg er vant til at se tingene fra oven, men at optage lastbilstårnet var helt sikkert ikke nogen helt almindelig dag på arbejdet. Og lad os bare sige, at jeg har en vis respekt for højder. Jeg er en jordnær fyr, siger Roger Alm.Filmen blev optaget i slutningen af 2019 på en testområde lidt uden for Göteborg, hvor Volvo Trucks har hovedkvarter. Både lastbilstårnet og størstedelen af de visuelle effekter er virkelige, inklusive røg og lys.- Det tog omkring en måned at designe og bygge tårnet og sørge for, at det var sikkert at køre. Helt grundlæggende var det kun muligt takket være den robuste anlægslastbil, Volvo FMX, og dens nye 38-ton bogie, der kunne bære de andres vægt. Men det krævede også en stabil hastighed og kurs, der kunne opnås med teknologien bag Volvo Dynamisk Styring og en dygtig lastbilchauffør, siger Markus Wikström, der er ingeniør hos Volvo Trucks og en del af teknikerteamet bag tårnet.Filmen









Bag filmen











