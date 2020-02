Politiet vil stoppe uopmærksomme trafikanter

Mandag 17. februar 2020 kl: 11:30



Hvor cirka 8 procent af førerne af personbiler og varevogne foretager sig distraherende handlinger, når de kører på vejene, så er det tilsvarende tal for de tunge køretøjer (især lastbiler) over dobbelt så stort, 18,7 procent, viser observationerne fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.





Den samlede mængde distraherende handlinger er steget med 2 procentpoints siden den tilsvarende undersøgelse i 2017 for både førere af person-/varebiler og med 4 procentpoints for førere af lastbiler.





Generelt set er brugen af håndholdt mobiltelefon faldet. Denne udvikling har ifølge politiet formentlig flere årsager - blandt dem er indførelsen af klip i kørekortet for brug af håndholdt teleudstyr og andre kommunikationsapparater samt pressedækning i forbindelse hermed. Ydermere har politiets kontroltryk på området ligeledes haft en effekt. Endelig understøtter den teknologiske udvikling i bilerne i højere grad brug af håndfri mobiltelefon, som tydeligvis er steget.





- Uopmærksomhed er risikabelt for alle trafikanter. Men ulykker med tunge køretøjer hører på grund af deres størrelse og vægt til de alvorligste. Det er derfor særligt vigtigt, at erhvervschaufførerne holder fokus på trafikken og ikke foretager sig noget, der tager deres opmærksomhed fra trafikken, siger politiassistent Christian Berthelsen.





Om undersøgelsen fra Rigspolitiet:

Rigspolitiets Nationale Færdselscenter har i april og maj 2019 observeret i alt 20.205 trafikanter på vejene i landets 12 politikredse. Undersøgelsen følger op på en tilsvarende undersøgelse fra 2017, der for første gang klarlagde omfanget af distraktion i Danmark.





Undersøgelsen konkluderer blandt andet at:

7,8 procent af personbilsfører og varebilsførere foretager sig distraherende handlinger under kørslen såsom tale i håndholdt eller håndfri mobil, indstille GPS, spise eller drikke

18,7 procent af førerne af tunge køretøjer (lastbiler og busser) foretager sig distraherende handlinger under kørslen såsom tale i håndholdt mobil, indstille GPS, spise eller drikke (kilde: Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, Forekomst af distraktion, 2019).



Af: Redaktionen - Få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane, og rammer en modkørende frontalt. For at forebygge de her ulykker sætter vi ind med kontrol i den kommende uge, siger politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.Rigspolitiets Nationale Færdselscenter har gennemført en undersøgelse i hele landet i 2019, hvor man på by-, lande- og motorveje har observeret, hvad 20.000 trafikanter foretager sig bag rattet.Undersøgelsen viser, at 0,8 procent af alle førere af personbiler og varevogne under deres kørsel taler i håndholdt mobiltelefon, mens bilen er i fart. Undersøgelsen konkluderer også, at det særligt blandt de tunge køretøjer, især lastbiler, er et problem. Blandt lastbilchauffører taler 2,7 procent i håndholdt mobiltelefon.Brugen af håndholdt mobiltelefon under kørsel er faldet siden en tilsvarende undersøgelse i 2017, hvor 1,0 procent af alle førere af personbil og 3,8 procent af lastbilchauffører talte i håndholdt mobiltelefon.Herudover fastslår undersøgelsen, at 7,8 procent af alle førere af personbiler og varevogne under deres kørsel udfører en distraherende handling, så som at tale i håndholdt eller håndfri mobiltelefon, indstiller deres GPS, spiser, drikker eller lignende.