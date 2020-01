Containerterminal vil blive fossilfri i 2020

Tirsdag 14. januar 2020 kl: 13:52

Af: Redaktionen Den nye strategi hos APM Terminals i Göteborg - Green Gothenburg Gateway - skal gøre containerterminalen fossilfri allerede i 2020. Strategien har fokus på hele terminalen og har som mål, at terminalen skal blive fossilfri gennem en række til tag. kraner og porte skal drives af bæredygtig el, mens bygningerne skal opvarmes med biogas. Derudover skal terminalens udstyr til containerhåndtering - eksempelvis de over 40 straddlecarrier - på svensk grensletruckar - køre på HVO 100, der er en bæredygtig form for dieselolie.APM Terminals Gothenburg har allerede gennemført et stort arbejde med at optimere containerskibenes tid ved kaj. I dag anløber 22 procent af skibene senere end planlagt, men takket være kontinuerlig optimering af lastning og losning på terminalen kan 97 procent af alle skibe afsejle til fastsat tid - nogle gange tidligere. Det betyder, at skibene ikke behøver at øge farten for at nå næste havn og derigennem tvinges til unødig brændstofforbrug for at nå næste havn til tiden.Klimastrategien i APM Terminals Gothenburg har også som mål at øge antallet af godstransporter med tog til det dobbelt i løbet af de kommende tre år. Kapaciteten på terminalens håndtering af godstog er øget og moderniseret de seneste år.- Vi er vældigt glade for de satsninger, som APM Terminals Gothenburg sætter i gang, siger Elvir Dzanic, der er administrerende direktør i Göteborgs Hamn AB.Uden for containerterminalen har Göteborgs Hamn AB investeret en halv milliard svenske kroner i sit jernbanekoncept, Railport Scandinavia. Det er blandt andet sket gennem medfinansiering af udbygning med dobbeltspor på Hamnbanan og med de to terminaler med jernbanespor - Arken kombiterminal og den kommende Sveaterminalen.- Jernbanekonceptet Railport Scandinavia tilbyder stor kapacitet og høj frekvens, samtidigt med at det er et godt miljøvalg. De investeringer, som vi og APM Terminals Gothenburg sammen har foretaget på jernbanesiden, har også gjort jernbanealternativet mere attraktivt, påpeger Claes Sundmark, der er chef for Sales & Marketing hos Göteborgs Hamn AB.Han fremhæver, at godsmængderne på jernbaneområdet i 2019 voksede med 20 procent.Göteborgs Hamn er kendt som en af verdens med udviklede havne, når det gælder miljø- og klimaområdet. Havne har været tidligt ude med satsninger - blandt andet har skibe siden 2000’erne kunnet tilslutte sig landarms-anlæg og dermed slukke for deres generatorer, mens de lå ved kaj. For godt seks år siden indførte Göteborgs Hamn særlige rabatter på havneafgifterne til særligt miljøvenlige skibe.- Transportkøberne stiller stadigt højere krav om et offensivt, konkret og målbart miljø- og klimaarbejde. Og der har vi en konkurrencefordel sammenlignet med andre havne. Sammen med øget digitalisering og vækst ser vi just nu miljø- og klimaarbejde som afgørende faktorer for at vi vil kunne nå vores vision om at blive verdens mest konkurrencedygtige havn, siger Elvir Dzanic.For at skærpe konkurrencekraften på miljøområdet vedtog Göteborgs Hamn i oktober nye mål om, at det havnerelaterede CO2-udslip skal reduceres med 70 procent frem til 2030.