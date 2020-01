Hurtigfærge skal sejle ekstra ture til Folkemødet

Mandag 13. januar 2020 kl: 10:58

Af: Redaktionen På Folkemødedagen fredag 12. juni skal Express 1 fem gange frem og tilbage mellem Rønne og Ystad. Sidste tur bliver klokken 22.30 ud af Rønne og retur fra Ystad klokken 00.20.- Vi havde planlagt fire dobbeltture med Express 1 denne fredag, men på grund af stor interesse for at kunne tilbyde endags-ture til Folkemødet, sætter vi en sen femte afgang ind, siger Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.Muligheden for at kunne tilbyde endagsture på den populære juni-fredag bliver godt modtaget af souschef i Foreningen Folkemødet, Jørgen H.K. Jepsen.- En række foreninger vil gerne lave medlemsture til Folkemødet. Det samme har vi hørt fra dagblade, der ønsker at udbyde rejser til deres læsere. Her er den sene aftentur fra Rønne rigtig interessant, da det giver mulighed at være på Folkemødet en hel dag uden at skulle finde overnatning. Bornholmslinjens tiltag er dermed med til at få endnu flere besøgende til Folkemødet og imødekommer den store interesse for at opleve demokratiets fest, siger Jørgen H.K. Jepsen.Dagene omkring Folkemødet er traditionelt de allertravleste på hele året, og hele Bornholmslinjens flåde sejler så meget som muligt. Sidste år besøgte omkring 70.000 gæster Folkemødet på Bornholm.Bornholmslinjen er en af rederiet Molslinjens færgeruter.