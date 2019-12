FN's klimatopmøde sætter fokus på transportområdet

Fredag 6. december 2019 kl: 12:11

Af: Redaktionen Foruden at mødes med sine transportministerkollegaer deltager transportminister Benny Engelbrecht fredag i en paneldebat om, hvad han ser som de vigtigste fokusområder for klimaforandringer i transporten fremadrettet.- Når man ser på de globale udledninger, står transport for cirka 25 procent af CO2-udledningen. Derfor er det også positivt, at transportområdet for første gang er repræsenteret under dette års COP25 møde, siger Benny Engelbrecht.COP25-mødet er ifølge ministeren en god mulighed for at få talt om og delt erfaringer om, hvordan vi i fællesskab kan sikre den grønne omstilling.Omstillingen af de nationale såvel som de internationale transporter har brug for løsninger, der kan omstille transportens energiforbrug fra fossil energi til vedvarende og bæredygtig energi.- Kan vi få flere lande med på vores ambitiøse klimamål, kan vi dele de mest effektive og billigste løsninger. For eksempel er det ikke vigtigt, om bæredygtigt flybrændstof ender med at blive udviklet i EU eller et andet sted i verden - bare det bliver udviklet, siger ministeren, der ser frem til dagens klimatopmøde.