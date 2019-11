Årets nordiske DAF sælger kommer fra Danmark

Mandag 25. november 2019 kl: 12:03

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen Jacob Jørgensen (tv) får overrakt det synlige bevis på titlen som ”Årets nordiske DAF sælger 2019” af Area Sales Manager Lars Klogborg fra DAF Trucks Danmark A/S.Jacob Jørgensen er 38 år, uddannet biløkonom og har mange års erfaring fra lastbilbranchen. Jacob Jørgensen var ansat hos Lastas Trucks Danmark A/S igennem 15 år, inden han for et lille års tid siden søgte nye udfordringer hos Nyscan Trucks A/S, som fra 1. marts 2019 blev DAF’s salgsforhandler med ansvar for Sjælland.DAF uddanner løbende salgspersonalet både via e-learning og boot camps - også her er Jacob Jørgensen helt opdateret. Han bruger gerne en ledig aftenstund på efteruddannelse. I dialogen med både nuværende og nye kunder afspejler Jacob Jørgensen helt klart, at han går professionelt og forberedt til opgaverne, hvor han typisk ikke kun sælger en lastbil, men også sælger en komplet pakke. Jacob Jørgensen har haft stor succes med at brande DAF-mærket på Sjælland samt at sælge DAF til nye kunder, hvilket også var medvirkende faktorer til, at Jacob Jørgensen løb med titlen som årets nordiske DAF sælger.