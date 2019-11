Iveco tager på roadshow med sin nye S-way

Onsdag 20. november 2019 kl: 12:08

Fremtidens digitale transport er på S-Way

Af: Redaktionen Touren med Iveco S-Way begynder i Maribo på Lolland 5. december og fortsætter over Sjælland til Jylland for at slutte i Odense 18. december. U dover Maribo og Odense får forhandlere i Roskilde, Padborg, Vejle, Aarhus, Herning, Thisted og Aalborg besøg af den nye S-Way.- Vi kommer rundt i hele landet og giver de besøgende en eksklusiv chance for at testkøre den nye Iveco S-WAY og få et førstehåndsindtryk af, hvordan de mange nye muligheder for konnektivitet og komfort bidrager til fremtidens køreoplevelse, siger Jørgen Andreassen, der som testkører for Iveco er med på hele touren.- Vi glæder os samtidig til at snakke med de besøgende om, hvordan de med Iveco S-WAY får nemmere ved at reducere totalomkostningerne og køre grønnere. Det handler nemlig om en forretningsmodel, der dækker hele køretøjets livscyklus og hjælper virksomhederne til i endnu højere grad at opfylde deres egne kunders krav.Mest markant byder Iveco S-WAY på helt nye muligheder for konnektivitet i kraft af den avancerede Connectivity Box, der er en effektiv netværkscomputer, som indsamler, behandler og udveksler data i realtid. Den er baseret på en serviceplatform udviklet i samarbejde med Microsoft, som tilbyder sikker datalagring og administration samt adskillige merværditjenester. Vognmanden og chaufføren er altid netværksforbundet med bilen via den brugervenlige My Iveco-portal samt app’en på deres mobile brugerenhed eller deres computer.Iveco S-WAY er desuden udstyret med en ny kabine, der skræddersyes til chaufførens og vognmandsfirmaets behov og ønsker. Det betyder førsteklasses arbejdsvilkår i et rummeligt miljø, køreergonomi i top og et vel gennemtænkt layout, der kombinerer funktionalitet og komfort.- Der er arbejdet meget målrettet med designet af Iveco S-WAY, så de mange opgraderinger og funktioner tilsammen er med til at forbedre chaufførens hverdag markant om bord. Køreoplevelsen er ikke mindst overlegen takket være den lange række af avancerede digitale tjenester, som hjælper med at opnå en effektiv og ubesværet kørsel fra start til slut, siger produktchef hos Iveco, Henning Nielsen.Tourplan for Iveco S-Way roadshow 2019:Maribo 5. december: Klokken 10.00-17.00Jens E Biler, Vestre Landevej 24, 4930 MariboRoskilde 6. december 2019 / Klokken 14.00-19.00samt 7. december 2019 / Klokken 10.00-14.00Rea Erhvervsbiler, Københavnsvej 176, 4000 RoskildePadborg 10. december 2019 / Klokken 10.00-17.00OK, Lejrvejen 12, 6330 PadborgVejle 11. december 2019 / Klokken 10.00-17.00Megawash, Frostvej 1B, 7100 VejleAarhus 12. december 2019 / Klokken 10.00-17.00For lokation kontakt Bache A/S på tlf. 24 24 61 30Herning 13. december 2019 / Klokken 10.00-18.00Thybo Biler, Hvidelvej 12, 7400 HerningThisted 16. december 2019 / Klokken 10.00-19.00Thybo Biler, Hjulmagervej 2-6, 7700 ThistedAalborg 17. december 2019 / Klokken 10.00-17.00Stiholt Erhvervsbiler, Tarmvej 2, 9220 Aalborg ØOdense 18. december 2019 / Klokken 10.00-18.00Iveco Odense, Krumtappen 10, 5260 Odense S